Após onda de reajustes de combustíveis, postos de Goiânia fazem campanha para se isentar de aumento

Os constantes reajustes nos valores dos combustíveis, aliado às reclamações dos motoristas, levaram o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Goiás (Sindiposto) a lançar uma campanha para esclarecer, conscientizar e mobilizar os consumidores.

Faixas, outdoor e panfletos, entregues pelos frentistas, fazem parte do ato, que teve início na manhã desta segunda-feira (13), e está sendo realizado nos 250 postos existentes na capital.

O advogado do Sindiposto, Antônio Carlos de Lima, contou que a ação visa explicar que a revenda também está sendo prejudica pelas altas constantes da Petrobras. “O vilão hoje é a Petrobras”, pontou.

Ainda de acordo com o advogado, a estatal, as distribuidoras e as usinas não esclarecem para a população a razão da alta dos preços. “Como os motoristas só tem acesso direto na bomba à culpa recai exclusivamente nos postos de combustíveis quando ocorre à alta”, afirmou.

Antônio explica que o Sindiposto através da campanha quer mostrar que existe uma cadeia de produção por trás do reajuste e a intenção é chegar a todos os 1.600 postos existentes no Estado.

Ele afirma ainda que para uma redução no valor dos combustíveis seria necessário à combinação de três fatores. A Petrobras deixar de fazer ajustes diários e uma revisão nos tributos federais e estaduais. “Goiás possui a segunda maior alíquota de ICMS no Brasil”, finalizou.