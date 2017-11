Após onda de aumento, posto vende o litro do etanol abaixo dos R$ 3 em Goiânia

Posto no Jardim Atlântico baixa o preço do etanol para RS 2,732

Um posto de combustíveis no Jardim Atlântico, em Goiânia, baixou o preço do etanol na noite desta sexta-feira (17) para R$ 2,732.

O estabelecimento não integra a lista de 60 postos que estão sendo investigados pela Justiça por elevarem o preço do etanol em 14,39% desde julho, ato considerado pelo Procon Goiás como proposital para induzir o consumidor a abastecer com gasolina mesmo com os preços altos.

O juiz Reinaldo Alves Ferreira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, determinou que os estabelecimentos que estão sendo apurados voltem a aplicar a margem de lucro bruto médio praticada em julho desde ano - que era de 10,2% sobre o preço do litro de etanol vendido - ou reduzam o preço de venda do etanol hidratado até que o valor esteja compatível com aquele repassado pelas distribuidoras de combustíveis no período.

Os donos serão intimados pela Justiça para o cumprimento imediato da decisão judicial. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 20 mil.

Goiás

Em Goiás, em meio à crise no valor cobrado pelo litro dos combustíveis, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) anunciou que vai publicar diariamente em seu site os preços mínimos, médios e máximos praticados por todos os postos de combustíveis do Estado.

Segundo a pasta, a medida vai auxiliar a consulta de preços por parte do consumidor goiano, do Procon Goiás, Polícia Civil e Ministério Público. A lista vai apresentar apenas os postos que utilizam a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Atendendo pedido do governador Marconi Perillo (PSDB), a Sefaz divulgou ainda um relatório sobre a composição dos preços dos combustíveis em Goiás.

De acordo com a Secretaria, os dados revelam que os aumentos recentes registrados nas bombas dos postos de combustíveis de Goiânia e do interior não tem relação com a política tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Estado.

Gasolina e diesel

A Petrobras anunciou hoje uma queda de 3,80% no preço da gasolina nas refinarias e recuo de 1,30% no preço do diesel. Os novos valores já devem começar a valer.