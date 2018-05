Economia Após manifestações sobre preço do diesel, governo promete estudar medidas Nova rodada de reuniões hoje entre Petrobras e ministros buscará forma de evitar oscilações tão frequentes no valor do combustível no mercado doméstico

Desde que a Petrobras iniciou sua nova política de preços para os combustíveis, em 3 de julho do ano passado, o óleo diesel subiu 56,5% na refinaria, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) - passou de R$ 1,5006 para R$ 2,3488 (sem contar os impostos). O aumento acompanhou a cotação do petróleo no mercado internacional, exatamente a intenção da estatal. ...