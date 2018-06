Economia Após greve, proprietários de postos aumentam margem de lucros Proprietários de postos em Goiânia não repassam ao consumidor na mesma proporção redução dos valores da gasolina e do etanol nas distribuidoras; para MP, há abuso

Com o fim da greve dos caminhoneiros, no final de maio, os donos de postos de combustíveis em Goiânia aproveitaram a queda dos preços do etanol e da gasolina das distribuidoras para aumentar a margem de lucro bruto. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) cita levantamento disponível no site da Agência Nacional do Petróleo (ANP) atualizado no dia 9 de junho para...