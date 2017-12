Após filas no mundo, iPhone X chega ao Brasil

O iPhone X, que comemora os dez anos do lançamento da primeira versão do smartphone da Apple, chega nesta sexta ao Brasil. Os preços começam em R$ 7 mil - para a versão com armazenamento de 64 GB - e sobem para R$ 7,8 mil, na versão com 256 GB de memória. O valor alto fez o Brasil voltar a ter o título de iPhone X mais caro do mundo. Nos Estados Unidos, o modelo mais simp...