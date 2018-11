Economia Após feriado, dólar se ajusta em alta em linha com o exterior Mercado de câmbio local se ajusta em meio à continuidade da alta do dólar frente a divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior

O dólar passou a subir ante o real, após iniciar a sessão desta segunda-feira, 5, com viés de baixa. No radar dos investidores estão a transição de governo no País, e principalmente o debate sobre a reforma da Previdência, além da ata do Copom nesta terça-feira (6) e do IPCA de outubro na quarta-feira, dia 7. Já nos EUA, a eleição de meio de mandato na terça-feira traz a...