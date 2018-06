Economia Após demissão de Pedro Parente, ações da Petrobrás caem até 15% Papel da estatal no exterior (ADR) chegou a cair 15%; ações preferenciais da estatal recuavam 14,17% e as ordinárias caíam 13,65%

O pedido de demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobrás está estressando os mercados. O impacto maior é na ação da companhia, que chegou a entrar em leilão na Bolsa brasileira e teve as negociações suspensas após ordens dos operadores para limitar perdas. Logo após a notícia, o papel da companhia no exterior (ADR) perdia 15% em Nova York. Com o...