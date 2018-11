Economia Após declarações de Bolsonaro, mercado da carne em Goiás liga o alerta Possíveis retaliações de importadores preocupam goianos

Depois da Operação Carne Fraca e embargos da Rússia, agora são as declarações sobre política externa feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) que preocupam a cadeia da carne. Segundo produto mais exportado pelo Estado, as vendas de Goiás somaram US$ 1,24 bilhão no ano passado. Entre os principais parceiros comerciais estão China e países árabes. Somente este ano, at...