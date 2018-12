Economia Após compra, Eletropaulo é rebatizada como 'Enel Distribuição' A Eletropaulo foi comprada pela Enel há seis meses, após uma disputa com a Neoenergia, da espanhola Iberdrola

A empresa italiana Enel rebatizou a Eletropaulo, comprada no início de junho, como "Enel Distribuição São Paulo". O anúncio foi feito pelo responsável pelo grupo italiano no Brasil, Nicola Cotugno, nesta segunda-feira (3). A Eletropaulo foi comprada pela Enel há seis meses, após uma disputa com a Neoenergia, da espanhola Iberdrola. A empresa italiana possui...