Economia Após cinco altas, Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel pelo 2º dia consecutivo No mês de maio, o diesel acumula alta de 10,6%, enquanto a gasolina acumula alta de 13,6%

A Petrobras anunciou hoje (23), pelo segundo dia consecutivo, redução nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. A partir de amanhã (24), o preço da gasolina cairá 0,62% e custará R$ 2,0306 o litro. O preço do diesel terá redução de 1,15% e passará a custar R$ 2,3083, de acordo com a estatal. Em dois dias, as quedas acumuladas chegam a 2,69% para a...