Economia Após acordo com MPF em Goiás, cervejas deverão informar no rótulo todos os ingredientes Documento assinado pela União e pelas cervejarias Brasil Kirin, Petrópolis, Kayser e Ambev prevê que o produto deve trazer informações claras e precisas

As cervejarias no Brasil deverão se ajustar dentro do prazo de um ano para informar no rótulo de suas cervejas todos os ingredientes contidos no produto. O acordo foi celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, na última sexta-feira (5), União e pelas cervejarias Brasil Kirin, Petrópolis, Kayser e Ambev. Conforme o documento, as informações devem ...