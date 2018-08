Economia Após 100 dias do vencimento, Andrade Gutierrez renegocia dívida de US$ 345 milhões Proposta feita pela empreiteira, envolvida na Lava Jato, teve adesão de 97% dos credores e prevê a expansão do vencimento de 2018 para 2021; para fechar acordo, Andrade deu ações da CCR como garantia e elevou os juros pagos pelos títulos

Depois de quase cem dias de atraso, a Andrade Gutierrez conseguiu fechar um acordo para renegociar US$ 345 milhões (R$ 1,28 bilhão) em dívidas com investidores estrangeiros. A proposta teve adesão de 97% dos credores e prevê a expansão do vencimento de 2018 para 2021, segundo comunicado enviado aos detentores dos títulos. A oferta ficará aberta para novas adesões até 1...