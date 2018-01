Anvisa proíbe venda de filé de peixe por conter dois tipos de bactérias

Um lote de filé de peixe congelado, da marca Qualitá, foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de ser comercializado. A marca pertence ao Grupo GPA. A interdição é referente ao lote A170216036J, com validade para 16 de fevereiro de 2019, e fez-se necessária após a identificação de dois tipos de bactéria no produto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta (26).

Desta forma, além da não comercialização, a Anvisa determina que a Empresa se responsabilize pelo recolhimento do lote do produto em todo o território nacional.

Em nota, a Qualitá afirmou que realiza análises periódicas do produto, conforme exigência do Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, e se coloca à disposição de clientes que se sentiram lesados. A reclamação pode ser feita através do telefone 0800 15 2134.