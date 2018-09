Economia ANTT quer multa de R$ 5 mil para transporte de carga abaixo da tabela Penalidade seria aplicada por viagem ao contratante do serviço

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou hoje (10) que estuda aplicar multa de R$ 5 mil por viagem àqueles que contratarem transporte rodoviário de carga com valor inferior ao disposto pela Agência. A ANTT disse estudar também a aplicação de R$ 3 mil para quem anunciar ou intermediar a contratação de frete com valor inferior aos piso mínimo. As propos...