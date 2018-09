Economia ANTT deve iniciar fiscalização do cumprimento da tabela do frete Nova tabela do frete já deve incorporar a alta de 13% no diesel

O governo deve publicar até a próxima quarta-feira (5) a nova tabela do frete rodoviário, já incorporando a alta de 13% do diesel. Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá começar nesta semana um esquema de fiscalização do cumprimento dos preços mínimos do frete rodoviário. As duas decisões foram tomadas na manhã desta segunda-feira (3), numa r...