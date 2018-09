Economia ANTT afirma que 31 empresas estavam com frete inferior ao piso As averiguações sobre o valor do frete estão sendo incorporadas à rotina de fiscalização do órgão

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou um balanço do início das operações para fiscalizar o cumprimento do Piso Mínimo do Frete, realizadas em vários Estados nesse sábado (8). Ao todo, foram fiscalizados 101 veículos ontem, com 15 autuações referentes ao pagamento eletrônico do frete (PEF); 38 de vale pedágio; 23 referentes ao RNTRC (Registro Nacional d...