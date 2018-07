Economia Analistas reduzem pela metade a previsão de contratações no Brasil em 2018 A Tendências Consultoria começou o ano estimando a criação de 800 mil vagas até dezembro, número que foi reduzido para 350 mil

Criação de vagas com carteira assinada menor do que se projetava inicialmente e piora na composição do mercado de trabalho, com mais informais e menos formais. Esse é o cenário que economistas passaram a projetar para 2018 após a greve dos caminhoneiros e um início de ano mais fraco do que se esperava. A Tendências Consultoria começou 2018 estimando a criação de ...