Economia Anac autoriza companhias aéreas uruguaias a funcionar no Brasil As novas empresas são: Amaszonas Uruguay e Sky Airline

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou duas empresas aéreas do Uruguai a funcionar no Brasil: Cristalux Sociedad Anonima (Amaszonas Uruguay) e Sky Airline. O aval está publicado no Diá...