Economia Amcham Goiânia contrata Analista de Aquisição Júnior e estagiários Confira os benefícios oferecidos pela Câmara Americana de Comércio

O escritório da Amcham Goiânia, Câmara Americana de Comércio, está com cinco vagas abertas, sendo três para Analista de Aquisição Júnior e duas para estágio nas áreas de Produtos e Serviços e Desenvolvimento de Negócios. As vagas para Analista seguem o regime CLT. Para se candidatar, é preciso ter entre 18 e 26 anos, ter ou estar cursando o nível superior, ter in...