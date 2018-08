Economia Ambev negocia com Volkswagen para incluir caminhões elétricos na frota Modelo de veículo será recarregado com 100% de energia elétrica comprada de fontes limpas, como eólica e solar

A Ambev firmou uma negociação com a Volkswagen Caminhões e Ônibus que vai culminar na utilização, até 2023, de 1,6 mil caminhões elétricos no transporte de bebidas. A parceria significa que mais de um terço da frota da empresa de bebidas será composta por veículos movidos a energia limpa. A negociação é a maior da montadora de caminhões da Volkswagen no ano para o...