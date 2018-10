Economia Ambev: lucro atribuído a controlador é de R$ 2,831 bilhões no 3º trimestre A fabricante de bebidas apresenta o resultado com um impacto contábil da hiperinflação argentina

A Ambev registrou no terceiro trimestre lucro atribuído ao controlador de R$ 2,831 bilhões. O resultado se compara a R$ 200 mil registrados em igual período do ano passado, quando o resultado havia sido afetado por uma provisão para o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). O lucro atribuído aos controladores da ficou em linha com as estimativas do mer...