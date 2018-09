Economia Ambev está com inscrições abertas para universitários Interessados devem integrar as turmas que irão se formar até o segundo semestre de 2020

A Cervejaria Ambev está com as inscrições abertas até o dia 01/10/2018 para o Programa de Estágio 2019. A empresa busca jovens de todo o país, dos mais variados cursos de formação e instituições de ensino, que sejam apaixonados pelo universo cervejeiro, tenham vontade de empreender e crescer na carreira. Os interessados devem integrar as turmas que irão s...