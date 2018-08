Economia Ambev compra 1,6 mil caminhões elétricos e reforça produção da Volks Com a iniciativa de ter 35% de sua frota movida a energia limpa nos próximos cinco anos, a fabricante de bebidas vai receber o primeiro veículo elétrico feito no Brasil ainda este ano

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, com fábrica em Resende (RJ), recebeu na segunda-feira, 20, da Ambev pedido de 1,6 mil caminhões elétricos a serem entregues até 2023. Com a iniciativa de ter 35% de sua frota movida a energia limpa nos próximos cinco anos, a fabricante de bebidas vai receber o primeiro veículo elétrico feito no Brasil ainda este ano. Dona das marcas ...