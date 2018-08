Economia Amazon venderá produtos de moda e esporte no Brasil Empresa vai operar apenas com parceiros nas duas categorias; varejista passou a diversificar sua oferta para além dos livros no ano passado

Os mercados de moda e esportes são os novos alvos da gigante americana Amazon no Brasil. Hoje, a empresa insere em sua loja 350 mil novos produtos, divididos entre as duas categorias, em mais uma fase de sua expansão no País. Presente no Brasil há cinco anos, a Amazon começou a diversificar sua oferta para além de livros e e-books em outubro do ano passado. Por en...