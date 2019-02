Economia Amazon lança Kindle à prova d'água no Brasil Tecnologia de proteção torna o Kindle Paperwhite, modelo intermediário da empresa, mais parecido com a linha de luxo Oasis

A Amazon lança nesta quinta-feira, 7, no Brasil a nova versão do Kindle Paperwhite, modelo intermediário do leitor eletrônico da empresa. Pela primeira vez, um Kindle Paperwhite terá proteção à prova d'água - até então, a facilidade estava disponível apenas para o modelo premium, o Kindle Oasis. O produto está à venda no site da Amazon e em varejistas, com preços entre R...