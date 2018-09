Economia Amazon.com é a segunda empresa dos EUA a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado As ações subiram 1,9% no pregão de ontem, superando os US$ 2.050,27 necessários para elevar o valor da empresa

A Amazon.com seguiu a Apple e se tornou a segunda empresa dos EUA a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado, refletindo a transformação marcante da varejista online, de uma livraria lucrativa para uma força no comércio mundial. As ações da Amazon subiram 1,9% no pregão desta segunda-feira, superando os US$ 2.050,27 necessários para elevar o valor da empresa aci...