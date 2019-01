Economia Amazon amplia operação própria e bate de frente com gigantes do varejo no País Empresa americana alugou centro de distribuição em Cajamar para fazer distribuição própria de 120 mil produtos, como fraldas, eletrônicos e itens de beleza

Fraldas, ferramentas, produtos de limpeza, de beleza e aparelhos para a casa se espalham pelos 40 mil m² do primeiro centro de distribuição da Amazon no Brasil. O espaço, equivalente a seis campos de futebol, é o símbolo de um aguardado movimento da gigante global de e-commerce no País. Passados mais de seis anos de sua chegada ao Brasil, a Amazon finalmente começa n...