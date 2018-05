Economia Alunos realizam Feira de Miniempresas no sábado

A Junior Achievement Goiás (JAGOIÁS) realiza, neste sábado, a Feira de Miniempresas, na cúpula do Flamboyant Shopping Center. Jovens alunos do ensino médio de oito escolas públicas, conveniadas e particulares da capital participam do programa este ano e estarão comercializando os produtos fabricados nas empresas que eles mesmos criaram.O Miniempresas proporciona aos estud...