Economia Aluguel de moto aquática pode ser boa opção

Uma moto aquática custa entre R$ 25 mil e R$ 45 mil. Quem não dispõe ou não quer gastar este valor na compra do equipamento, tem a opção de alugar. Na Katatau, além de jet ski, também é possível alugar barcos e até motores. Segundo o proprietário, Volney Filho, o fim de semana sai por R$ 600, valor que cai de acordo com o número de dias. A diária de um barco com o moto...