Economia Aluguel comercial volta a crescer Com empresários mais confiantes no desempenho da economia e uma maior disposição para investir, setor de locação comemora reaquecimento nos últimos meses

O mercado de locação de imóveis comerciais, que nos últimos anos assistiu ao fechamento de muitos negócios e ao crescimento do estoque disponível, começou a viver dias melhores. Com os empresários mais confiantes no desempenho da economia e mais dispostos a investir, a procura por pontos comerciais nas imobiliárias da capital cresceu nos últimos meses. Vários imóveis...