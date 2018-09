Economia Alta da energia faz Goiânia ter maior inflação do País A capital foi a terceira do País com maior alta de tarifa; com isso, teve o maior reajuste no custo de vida para um mês de agosto desde 2014, de 0,3%

Goiânia teve a maior inflação entre as capitais brasileiras pesquisadas pelo IBGE para o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em agosto. O custo de vida na capital subiu, em média, 0,3% no mês passado, puxado por uma alta de 4,24% nos gastos do goianiense com energia elétrica residencial. A inflação da capital foi a maior para o período desde agosto d...