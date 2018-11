Economia Alimentação e Transportes respondem juntos por 70% do IPCA de outubro O IBGE divulgou nesta quarta-feira (7) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

As despesas das famílias brasileiras com alimentação e transportes foram as que mais pesaram na inflação do mês de outubro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Responsáveis por uma fatia de aproximadamente 43% do IPCA, os grupos Alimentação e bebidas e T...