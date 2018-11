Economia Alimentação e transporte aceleram inflação em Goiânia Dados do Instituto Mauro Borges divulgados hoje também apontam aumento de 1,88% no custo da cesta básica

Os grupos Alimentação e Transportes foram os principais responsáveis pela aceleração do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em Goiânia no mês de outubro, que apresentou variação de 0,50%. Em setembro, a taxa foi de 0,42%. Os itens que mais influenciaram o resultado destes grupos foram almoço a peso (2,31%), tomate (67,64%), frango (6%) e pão francês (3,57%); gasolina c...