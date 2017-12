Aliados resistem à reforma da previdência

Até agora 215 deputados federais declaram voto contrário à reforma da Previdência. Desses, segundo levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo, 124 são de partidos da base aliada do governo Michel Temer. Há divisão até mesmo no PMDB e no PTB, únicas siglas da coalizão governista que decidiram obrigar suas bancadas a votar a favor das mudanças na aposentadoria....