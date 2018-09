Economia Ajuste fiscal e reformas são prioridades, diz presidente do Bradesco Para Octávio de Lazari Junior, a simplificação tributária deve ser outro foco importante do futuro governo

Independentemente do candidato que vença as próximas eleições para a Presidência da República, a pauta para o País já está dada: a necessidade urgente de fazer o ajuste fiscal e as reformas. A opinião é do presidente do Bradesco, Octávio de Lazari Junior, que esteve ontem em Goiânia para um evento promovido pela instituição, que discutiu as perspectivas econômicas para o...