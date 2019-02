Economia Ajuda extra para compras nos EUA Serviços como Compra Fora, dos Correios, e personal shopper prometem facilidade para aquisição de produtos em outros países

As compras pela internet abrem um mundo de possibilidades, inclusive para driblar os custos extras que produtos têm no Brasil por causa da carga tributária. O resultado é que cada vez mais pacotes chegam ao País vindos do exterior. São cerca de 70 mil por dia só pelos Correios. Para aproveitar esse apetite dos brasileiros e simplificar a importação, novos serviços de emp...