Economia Air Italy e Latam Brasil fazem acordo para ampliar conexões Empresas assinaram documento sobre compartilhamento de código

As companhias aéreas Air Italy e Latam Airlines Brasil assinaram nesta quarta-feira (21) um acordo de compartilhamento de código (code-share), com o qual poderão oferecer aos clientes mais conexões aéreas entre São Paulo e Milão, e outros sete destinos na Itália. De acordo com o documento, a empresa italiana usará o código "IG" nos voos da Latam entre ...