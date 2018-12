Economia AGU pedirá a Fux que suspenda decisão sobre multas a caminhoneiros Profissionais desrespeitarem a tabela do frete

A ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça, disse hoje (12) que encaminhará pedido ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux para que reconsidere a decisão de suspender as punições aos caminhoneiros que desrespeitarem a tabela do frete. Ela disse que a AGU está trabalhando para que prevaleça a presunção de constitucionalidade da norma a...