Economia AgroTecnoleite espera público recorde neste ano Segundo a organização, o produtor que visitar o evento poderá contar com preços promocionais de produtos e os bancos vão oferecer linhas especiais de financiamentos durante os três dias de evento

Com previsões de um público recorde de 20 mil visitantes e de uma movimentação de mais de R$ 100 milhões, tem inicio hoje a AgroTecnoleite Complem, em Morrinhos. O evento, no Centro Tecnológico da Complem (CTC), é o principal do setor leiteiro em Goiás e contará com a participação de 150 expositores nos 12,7 mil metros quadrados para produtos e demonstrações técnicas.Entr...