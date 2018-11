Economia Agropecuária lidera aumento de 16,6% das exportações em outubro Outro segmento que teve desempenho positivo foi a indústria extrativa, que cresceu 32,9% em outubro

As exportações brasileiras tiveram um crescimento de 16,6% em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgados hoje no Rio de Janeiro, o principal responsável pela expansão foi o setor agropecuário. As exportações agropecuárias cresceram 35,8% no período, com aumento de 17,2% nas vendas ...