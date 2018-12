Economia Agronegócio terá 'licença ambiental automática' no governo Bolsonaro Plano é do futuro presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, que considera 'precário' o atual sistema

O governo de Jair Bolsonaro estuda acelerar e simplificar o licenciamento ambiental a partir do ano que vem. Entre as mudanças, está previsto um licenciamento automático para o agronegócio, segundo o futuro presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim. Ele disse ao Estado, em sua primeira entrevista após ser escolhido para o cargo, que vai revisar toda a regulação ambiental p...