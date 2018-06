Economia Agronegócio perde R$ 500 milhões por dia com tabelamento, diz CNA "Temos um problema emergencial", afirmou o chefe da assessoria jurídica da entidade

A cada dia, a perda do agronegócio brasileiro provocada pelo tabelamento do frete rodoviário é de R$ 500 milhões só nos mercados de soja e milho. Nos 20 dias de vigor da medida, portanto, o prejuízo chega a R$ 10 bilhões para esses dois grãos, segundo cálculos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) na audiência de conciliação promovida ontem pelo m...