Agronegócio investe em contratações

Responsáveis por 76,8% das exportações goianas e por alavancar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), as empresas do agronegócio investem na contratação de profissionais mais experientes e qualificados para conduzir o processo de expansão, que se acentua. Segundo a consultoria Michael Page, houve aumento de 25% na contratação de trabalhadores com perfil técnico ...