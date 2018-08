Economia Agronegócio garante força Uma das maiores potências agropecuárias do Brasil, cidade completa 170 anos com o quarto maior PIB do Estado; atração de empreendimentos de grande porte é incentivada

Nenhum município retrata tão bem a força do agronegócio goiano como Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Enquanto empresas de comércio e serviços da cidade sentiram mais os efeitos da crise econômica, que ainda persistem, assim como em todo País, a parceria produtiva entre o setor rural e a agroindústria garantiram o equilíbrio da economia local. Rio Verde completa 170 ano...