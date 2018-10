Economia Agronegócio exportará US$ 100 bi, prevê Maggi

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, previu ontem, que as exportações do agronegócio deverão atingir US$ 100 bilhões neste ano. “É uma marca que vínhamos perseguindo e, agora, vamos alcançar”, disse o ministro na posse do novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Sebastião Barbosa, no Palácio do Planalto. Na solenidade, o presidente Michel Te...