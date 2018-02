Agetul contrata 135 profissionais para o Parque Mutirama com salário de até R$ 2.291

O Parque Mutirama terá mais 135 profissionais contratados com salários de até R$ 2.291. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (05) e seguem até quinta-feira (08), e só podem ser feitas no portal da Prefeitura de Goiânia, no link 'Processo Seletivo Simplificado – Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL. Faça sua inscrição.

Ao todo, são 13 áreas de atuação. Os cargos ofertados são de Agente de Serviços Operacionais; Auxiliar de Manutenção Mecânica; Artífice de Serviços e Obras Públicas; Artífice de Manutenção Mecânica; Motorista; Auxiliar de Apoio Administrativo; Assistente de Atividades Administrativas; Assistente de Atividades Culturais e Desportiva; Analista em Comunicação Social (jornalismo); Técnico em Saúde; Analista em Obras e Urbanismo; Especialista em Saúde; Analista em Cultura e Desporto.

Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães, o novo processo seletivo ocorre para dirimir questionamento do Ministério Público Estadual (MP-GO), tem validade por um ano e os profissionais vão atuar na reabertura do parque, previsto para o final de março.

"Fizemos ajustes no edital a pedido do MP a fim de garantir transparência na seleção de profissionais da Agência e salientamos que os interessados que participaram do processo anterior precisam refazer a inscrição", afirma Magalhães.

Ainda de acordo com o presidente, com o certame, a atual administração está garantindo a reabertura do local. 'Os novos profissionais vão receber treinamento já no período de reforma do parque que terá engenheiro civil, eletricista, mecânico'.