Economia Agetop cancela restrição a caminhões durante o feriado Proibição para circulação de veículos pesados em alguns trechos de rodovias goianas valeria nos dias 31 de maio e 3 de junho

A restrição para circulação de caminhões nos dias 31 de maio e 3 de junho em trechos que levam a pontos turísticos do Estado, devido ao feriado de Corpus Christi, está cancelada, segundo a assessoria de imprensa da Agência Goiânia de Transporte e Obras (Agetop). O texto sobre a restrição estava publicado na página principal do site da agência e foi retirado no mei...