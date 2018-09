Economia Agências da Caixa abrirão mais cedo para atender cotistas do PIS As pessoas que ainda não fizeram o saque podem consultar a página do banco na internet para saber quanto tem para receber

As agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28) para pessoas com menos de 60 anos, cotistas do PIS, que ainda não resgataram seu benefício. O prazo para o saque termina esta semana. De acordo com a Caixa, exceto nas regiões em que esse horário não for a melhor condição de atendimento aos clientes, o critério será definido p...