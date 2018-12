Economia Agências bancárias abrem em horário especial nesta segunda-feira Nos estados com horário igual ao de Brasília, o período de funcionamento será das 9h às 11h. Confira mais informações

As agências bancárias abrem nesta segunda-feira (24), véspera do Natal, em horário especial para o atendimento ao público. Nos estados com horário igual ao de Brasília, o período de funcionamento será das 9h às 11h. Estados com 1 ou 2 horas de diferença em relação à Brasília, o atendimento será das 8h às 10h (9h às 11h ou 10h às 12h, em Brasília). Se a diferença for de...