Economia Aeroporto Santa Genoveva tem alta de 4% no número de passageiros

O aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, deve registrar uma movimentação de passageiros 4% maior nesta alta temporada de festas de Natal e réveillon do que no mesmo período do ano passado, estima a Infraero. O aeroporto deverá receber 182 mil passageiros entre os dias 17 de dezembro e 6 de janeiro de 2019. Na temporada passada, entre 18 de dezembro de 2017 e 7 de janeiro ...